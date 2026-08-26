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Nallıhan'da yıldırım yangını söndürüldü

Nallıhan'da yıldırım yangını söndürüldü
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Çalıcalan Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA
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