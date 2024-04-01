Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 00.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 62.56, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.63 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 88,06'sı açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 62.56'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok ise yüzde 31.63'ünü aldı.