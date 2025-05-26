Ankara'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar kentte yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar, "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı" uyarıldı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.