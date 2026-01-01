Haberler

Ankara, beyaza büründü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılın ilk gününde Ankara'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar çıktı. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde dışarıda eğlendi. Meteoroloji, kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtti.

ANKARA'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu, kent beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte yeni yılın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar çıktı. Kentin simge yerlerinden Anıtkabir, Atakule ve Kuğulu Park'ta karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren sokağa çıkıp, karla kaplı sokaklarda yürüyerek, kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekti. Çocuklar da karın keyfini çıkardı. Kentin birçok noktasında ara sokaklarda çocuklar poşetlerin üzerinde kayıp, eğlendi, kar topu oynadı. Öte yandan belediye ekipleri de kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte buzlanma tehlikesine karşı cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi