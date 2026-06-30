Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 80'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 80'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'inin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalandığı ve gözaltı sayısının 80'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek, uyuşturucu madde ve suç unsuru çeşitli materyalin ele geçirildiği bilgisine yer verildi.