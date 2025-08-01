Ankara'da Yastıkla Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Kız Çocuk Tutuklandı

ANKARA'da Karsu Aygün (26), evinde yastıkla boğularak öldürüldü. Ev arkadaşı ve misafir olarak evde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Karsu Aygün'ün, Tuğçe D. ile birlikte oturduğu evde meydana geldi. Tuğçe D. (24), bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti. Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen Aygün, Tuğçe D. ve misafir çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Karsu Aygün, yastıkla boğularak öldürüldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tuğçe D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. Aygün'ün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden yaşamını yitirdiği ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.