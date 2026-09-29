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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı

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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı
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Ankara'da yasa dışı bahis gelirlerini banka ve kripto hesapları üzerinden aktardıkları belirlenen 45 şüpheliye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı, firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(ANKARA) - Ankara'da yasa dışı bahis gelirlerini, banka ve kripto hesapları üzerinden aktardıkları belirlenen 45 şüpheliye operasyon düzenlendi. 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 45 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları, şahısları organize ettikleri, bu şahıslar adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerin, şahıslara ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri, elde edilen gelirleri mobil bankacılık sistemi üzerinden başka şahıslara ait hesaplara aktardıkları veya yine bu şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına kripto havalesi yaptıkları bildirildi. Bu kapsamda 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 9 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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