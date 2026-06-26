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Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucu, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
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