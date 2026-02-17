Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli yakalandı
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, 'TİPO90' adlı site üzerinden yasa dışı bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine başlatıldı.
Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takip sonucu 37 şüpheli belirlendi.
Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.
Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarla 37 zanlı yakalandı.