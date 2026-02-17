Haberler

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, 'TİPO90' adlı site üzerinden yasa dışı bahis oynandığının tespit edilmesi üzerine başlatıldı.

Ankara'da, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli gözaltına alındı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturması kapsamında, "TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynandığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takip sonucu 37 şüpheli belirlendi.

Yapılan detaylı analizler sonucunda, şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarla 37 zanlı yakalandı.

