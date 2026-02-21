Haberler

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 22 kişi tutuklandı, 37 şüpheli gözaltına alındı. 'TİPO90' isimli site üzerinden yapılan işlemlerin 2 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi.

Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan işlemleri tamamlanan 30'u adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
