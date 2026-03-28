Haberler

Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, yarın kentin kuzeybatı ilçelerinde sağanak yağış ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliği, yarın kentin kuzeybatı ilçelerinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, yarın Ankara'nın kuzeybatısı ile Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

