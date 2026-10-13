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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı ve adreslerinde arama ve el koyma kararı verildi, 19'u gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 20 şüpheli hakkında gözaltı ve adreslerinde arama ve el koyma kararı verildi.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine ilişkin delil elde edilen 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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