Ankara'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Tonlarca Ham Madde Ele Geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Ankara'da 358 bin 100 uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. hammaddesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı : Ankara'da 358 bin 100 uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. hammaddesi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı