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Ankara'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Tonlarca Ham Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanlığı: Ankara'da 358 bin 100 uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. hammaddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı : Ankara'da 358 bin 100 uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. hammaddesi ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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