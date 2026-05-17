Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.