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Ankara'da uygunsuz hareketleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ankara'da uygunsuz davranışlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GMK Bulvarı'nda uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu S.D. olduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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