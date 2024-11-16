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Tarlasını süren çiftçi, bir anda kurt sürüsünün arasında kaldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. Çiftçi korku dolu anlar yaşarken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. O anlar kameraya yansıdı.

TARLASINI SÜRERKEN KURT SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞTI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uzunbeyli Mahallesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Traktörle tarlasını süren Ali Yaman'ın etrafını kurt sürüsü sardı. Bir anda çok sayıda kurdun arasında kalan Yaman, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Mahallede kurt dışında domuz gibi yabani hayvanların da tehdit oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, geceleri dışarıya çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Tarlasını süren çiftçi, bir anda kurt sürüsünün arasında kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısemson 12:

inip sende bir selfi cekseydin

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