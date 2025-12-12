Ankara'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü araç kamerasına yansıdı
Ankara Bulvarı'ndaki Marşandiz Köprüsü yakınlarında bir sürücü, sağa sola manevra yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tehlikeli hareketleri başka bir aracın kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel