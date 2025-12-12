Haberler

Ankara'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü araç kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Ankara Bulvarı'ndaki Marşandiz Köprüsü yakınlarında bir sürücü, sağa sola manevra yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tehlikeli hareketleri başka bir aracın kameralarına yansıdı.

Ankara'da sağa sola manevra yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, araç kamerasına yansıdı.

Ankara Bulvarı'ndaki Marşandiz Köprüsü yakınlarında seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.

Trafikte rastgele şerit değiştiren sürücünün tehlikeli hareketleri, bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
