Haberler

Ankara'da teslim etmesi gereken telefonu çalan kuryeye soruşturma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir kurye hakkında Tıp Bayramı hediyesi olarak sipariş edilen cep telefonunu teslim etmeyip sattığı ve paranın bir kısmını eğlence mekanında harcadığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Tıp fakültesinde okuyan kızının Tıp Bayramı'nı kutlamak için bir internet sitesinden hediye cep telefonu alan B.D, kuryeye teslimat kodunu paylaşmasının ardından kargonun kaybolması üzerine şikayetçi oldu.

Kuryenin 15 Mart'ta kargoyu teslim etmek üzere eve geldiği, evde kimse olmaması sebebiyle kodu aldıktan sonra kapıya bırakabileceğini söylediğini anlatan B.D, evine döndüğünde kargosunu kapıda bulamadığını belirtti.

Kargo firmasının da kuryeye ulaşamamasının ardından suç duyurusunda bulunan B.D. dilekçesinde, "Apartman kapıcısına kendisine kargo bırakılıp bırakılmadığını sordum. Kendisi herhangi bir kargo teslim almadığını söyledi. Ben önce telefonlarımı açmayan ve daha sonra döneceğini söyleyip dönmeyen, bu nedenle bende şüphe uyandıran kurye A.'dan ve kargo şubesi yetkililerinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kurye A.D.'nin kodu istedikten sonra cep telefonunu alarak bir telefoncuya sattığı, telefonun parasıyla bir eğlence mekanına gittiği tespit edildi.

"Paranın bir kısmını eğlence mekanında harcadım"

Soruşturma kapsamında, şüpheli A.D, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. A.D. ifadesinde B.D.'ye ait telefonu teslim etmek amacıyla kapıyı çaldığını, kimsenin açmaması üzerine cep telefonu ile aradığını B.D.'nin teslimat kodunu söylediğini ifade etti.

A.D, telefonu sattıktan sonra bir kısmını eğlence mekanında harcadığını itiraf ederek, şunları kaydetti:

"Telefonun kaybolabileceğini düşünerek telefonu tekrar bıraktığım yerden aldım, fakat şahsı arayarak bilgi vermedim. Bir miktar borcum vardı. Ekonomik sorunlardan dolayı ailemle de sorunlarım vardı. Bu telefonu satarak borcumu ödeyebileceğimi düşündüm. Daha sonra da bir yerden beklediğim para geldiğinde telefonun maddi değerini müştekiye götürerek ödemeyi düşünüyordum. Rastgele bir telefoncuda 52 bin lira karşılığında telefonu sattım. Aldığım bu para ile borçlarımı kapattım. Bir miktarını ise Ulus bölgesinde bir eğlence mekanında harcadım."

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

