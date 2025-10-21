Ankara'da Terörizmle Mücadele Konferansı Düzenlendi

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri" Ankara'da yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, terörizm alanında yükselen tehditler ve yeni trendlere yönelik NATO ve NATO ortaklık ülkeleri ile akademisyenler ve üst düzey yetkililer arasında bilgi paylaşımında bulunmak için düzenlenen 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri'nin Ankara'da tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Seminer, 10 Ülkeden (Kolombiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, İsveç, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD) 18 akademisyen/uzman konuşmacı ve 35 ülkeden 117 katılımcı ile icra edildi." ifadelerine yer verildi.