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Ankara'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 209 şüpheli yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı. DEAŞ, DHKP/C gibi örgütlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütü üyesi 241 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 209'u gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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