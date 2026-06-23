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Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 209 gözaltı

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Ankara'da jandarma ve polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

ANKARA'da jandarma ve polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 209 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda; DEAŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12 ve THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplam 148 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

241 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda da TPK/ML terör örgütüne bağlı 44, DEAŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C - MLKP terör örgütüne bağlı 23 olmak üzere toplam 93 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, jandarma ve polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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