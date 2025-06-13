Ankara'da Taksi Sürücüsüne Saldırı Anı Kamerada

Ankara'da Taksi Sürücüsüne Saldırı Anı Kamerada
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Ankara'nın Beşevler Kavşağı'nda bir otomobil sürücüsü, tartıştığı taksi şoförüne yumrukla saldırdı. Olay, çevredeki diğer sürücüler tarafından sakinleştirilirken, anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ANKARA'da otomobilinden inen bir sürücü, tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Konya Yolu Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen sürücü, taksi şoförüne saldırdı. Taksinin camından içeri uzanarak şoföre art arda yumruk atan kişiyi çevredeki diğer sürücüler güçlükle sakinleştirdi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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