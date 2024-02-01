Ankara'da Taksi Şoförüne Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

ANKARA'da taksi şoförünü tabanca ile yaralayarak 8 bin liralık kazancını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Ocak günü Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü E.B. silah zoruyla aracını durduran şüpheliler tarafından tabanca ile yaralandıktan sonra 8 bin lira kazancı gasbedildi. Taksi şoförü olayda hafif yaralanırken, Altındağ Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler B.B., E.E.A., B.K., V.B., Ş.K., M.A.A., F.T. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 1'i adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.