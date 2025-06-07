Ankara'da Taksi Şoförü ve Oğlu Diğer Araç Sürücüsünü Darbetti

Ankara'da Taksi Şoförü ve Oğlu Diğer Araç Sürücüsünü Darbetti
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Ankara'da Taksi Şoförü ve Oğlu Diğer Araç Sürücüsünü Darbetti
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir trafik kazası sonrası taksi sürücüsü ve oğlu, diğer araç sürücüsünü darbetti. Olayın ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü ve oğlu polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da hasarlı kaza sonrası taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücü B.U.'yu eşi ve çocuklarının yanında darbetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü M.Y.B. ve yanındaki oğlu İ.B., diğer sürücü B.U.'ya yumruk attı. Eşi ve çocuklarının yanında darbedilen B.U. yaralandı. B.U.'nun eşi olay sonrası taksi şoförü ve oğlunu cep telefonuyla kayda alarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taksi sürücüsü M.Y.B ve oğlu İ.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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