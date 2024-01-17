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Ankara'da suç örgütüne ağır ceza istemi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28'i tutuklu 61 sanık hakkında 6 örgüt yöneticisine ağırlaştırılmış müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 28'i tutuklu 61 sanık hakkındaki iddianamede 6 örgüt yöneticisine, 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 12 kişi müşteki, 28'i tutuklu 61 kişi de sanık sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin 'Ayhan' kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu ifade edildi.

İddianamede, Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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