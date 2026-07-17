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Başkentte organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Başkentte 'Ağa' lakaplı elebaşının yönettiği organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki organize suç örgütü mensuplarının yakalanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silah tehdidiyle hedef aldıkları kişilerin paralarını ve gayrimenkullerini gasbeden suç örgütü üyelerini tespit etti.

"Ağa" lakaplı suç örgütü elebaşının Ankara'da bir evi "tehdit" yoluyla üzerine alıp örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği, silahları da bu evde sakladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş fotoğraflar, ateş ederken kaydedilen videolar ve mağdurlara gönderdikleri tehdit mesajları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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