Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kırsal mahallelerde su sıkıntısını dile getirerek, mevcut tankerlerin yetersiz olduğunu ve basınç sorunları yaşandığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin Ocak ayı 1. birleşimi gerçekleştirildi.

ABB Meclisi toplantısı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Komisyon raporlarının oylanarak başlandığı oturumda, gündemdeki ABB başkanlık yazıları görüşmeye açıldı.

Toplantıda, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, su sıkıntısına dikkati çekerek, ilçesindeki kırsal mahallelerde tankerlerle su ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Ayık, ilçede 1 tankerin bulunduğunu, bunun da ihtiyaçları karşılayamadığını, vatandaşlarınsa memnun olmadığını kaydetti.

Bazı mahallelerde basınç problemlerinin yaşandığını vurgulayan Ayık, "Yüksek basınç verildiğinde borular patlıyor, tazyik düşünce de üst katlara su çıkmıyor. Musluklardan su akmadı, böyle bir şey olabilir mi? İklim krizleriyle yüzleşeceğiz ama tedbirleri alacağız. Barajda dip suyuna geldik, eldeki pompaların, suyu çekmediğini gördük. Bu sürede Ankara'nın pek çok ilçesi su alamadı. Bu tamamen plansızlıktan kaynaklı. ASKİ'nin plansız olduğunu, Ankara'yı koordinasyonsuzluk yüzünden susuz bıraktığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Işık, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, yaşanan su sorununa ilişkin hafta içi basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Işık, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor