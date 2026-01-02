Ankara'da 9 İlçede Gece Saatlerinde Su Kesintisi Uyarısı

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık ve artan nüfus nedeniyle yapılacak sistem manevrası kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde su kaynakları üzerindeki yükün artması nedeniyle sistemde teknik çalışma yapılacağını açıkladı. Yapılacak manevra çalışması kapsamında, mevcut su miktarının şehrin diğer bölgelerine aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu çerçevede bu gece 06.00'ya kadar Ankara'nın 9 ilçesinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği bildirildi ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Çalışmadan etkilenmesi beklenen ilçeler ve mahalleler şöyle:

Keçiören: Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi–1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.

Sincan: Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar, Polatlar.

Yenimahalle: Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü, Batı Sitesi.

Etimesgut: Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan, Erler.

Çankaya: Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar, Yıldızevler.

Mamak: Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır, Şahap Gürler.

Gölbaşı: Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt, Kırıklı.

Altındağ: Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler, Örnek (alt kotlar).

Pursaklar: Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören.