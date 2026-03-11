Haberler

Ankara'da "APP" plaka değişim yoğunluğu

Güncelleme:
Ankara'da, yasal düzenlemelerin ardından 'APP' olarak bilinen standart dışı plakaları kullanan araç sahipleri, plaka basım atölyelerinde yoğunluk oluşturdu. Noter işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, plaka değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'da "APP" olarak bilinen standart dışı plakaları kullanan araç sahipleri, yasal düzenlemelerin ardından değişim işlemleri için plaka basım atölyelerinde yoğunluk oluşturdu.

Başkentte, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna (TŞOF) bağlı plaka basım merkezlerinde, standartlara aykırı plakaların değişimi sürüyor.

Noter işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren plaka basım atölyeleri önünde kuyruk oluşturdu.

Altındağ'daki plaka basım merkezinde, değişim taleplerinin karşılanması için personel tam mesaiyle hizmet veriyor.

Plaka basım operatörleri, standartlara uygun kalıpları kullanarak baskı işlemlerini gerçekleştirirken, hazırlanan plakalar mühürlenerek sahiplerine teslim ediliyor.

"Güzel durduğu için yaptırmıştık"

Sırada bekleyen araç sahiplerinden 21 yaşındaki Ali İhsan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hoş göründüğü, güzel durduğu için aracı aldığımızda yaptırmıştık, şimdi de 140 bin lira cezası var bu plakanın, o nedenle değişikliğe gittik. Saat 9 gibi buradaydım hala da bekliyorum. Çok yoğunluk var." ifadelerini kullandı. Çelik, ayrıca noter ve basım işlemleri için toplam 1275 lira ödeme yaptığını da sözlerine ekledi.

Araç sahiplerinden Salih Soylu ise plakasının standartlara uygun olup olmadığı konusundaki tereddüdünü gidermek ve cezai işleme maruz kalmamak adına yenileme işlemi yaptırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
