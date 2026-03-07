Haberler

Ankara polisinden "albüm" operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medyada silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan 26 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişileri tek tek tespit etti.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında

Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri