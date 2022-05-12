Ankara'da son bir haftada jandarma bölgesinde 188 şüpheli yakalandı
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Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 188 şüpheli yakalandı.
ANKARA (AA) - Başkentte jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 188 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, geçmiş tarihlerde kent genelinde meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla 6-11 Mayıs tarihlerinde çalışma yaptı.
Söz konusu dönemde aydınlatılan 12 hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince aynı dönemde il genelinde suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 22'si devriye sırasında olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 188 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.