Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Güncelleme:
Ankara'da bir kişi kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında tekme ve yumruklarla darbedildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken; yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında tekme ve yumrukla darbedildi.
  • Darbedilen kişi, aldığı yaralar nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da yol ortasında bir kişinin 5 kişi tarafından tekme yumruk darbedildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara'da bir kişi adeta linç edildi. Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında darbedildi.

YOLUN ORTASINDA ACIMADAN DÖVDÜLER

Grubun, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla darbetmesi cep telefonuyla kayda alındı. Aldığı darbelerle yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Ne yapmış olursa olsun. Yere düşmüş savunmasız bir adama 5 kişi birden vuruyor. Bence yerdeyken kafasına yüzüne yumruk ve tekme atanlar adam öldürmeye teşebbüs ten tutuklu olarak yargılanmalı. Adamın o kadar başına aldığı darbeden sonra olmemesi mucize zaten. Öldürmek için vuruyorlar resmen. Cezalar yetersiz olduğu için oluyor bunların çoğu.

Haber Yorumlarımasteng aston:

Sigarayla mucadele onemli ulkeyi bosverin

