Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Ankara'da yol ortasında bir kişinin 5 kişi tarafından tekme yumruk darbedildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara'da bir kişi adeta linç edildi. Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında darbedildi.

YOLUN ORTASINDA ACIMADAN DÖVDÜLER

Grubun, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla darbetmesi cep telefonuyla kayda alındı. Aldığı darbelerle yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.