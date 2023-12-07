ANKARA'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz (10), ağır yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 ay önce ailesi ile Sakarya'dan Ankara'ya taşınan Tunahan Yılmaz, Kafkas Ortaokulu'nun yanındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerince kurtarılan Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, yoğun bakımda tedaviye alındı. '20 SANİYE İÇİNDE ÇOCUĞU PARÇALADILAR' Mehmet Dafdaf, 'Balkondaydım, köpekler birbiriyle kavga ediyor sandım. Bir baktım çocuk var, hemen aşağı indim, komşunun arabasıyla gittik. Tabii vardığımızda çocuğu parçaladılar. Ambulansı, polisi aradık; sonrasında taşla, sopayla köpekleri dağıttık. Ama 20 saniye içinde çocuğu parçaladılar; yetişemedim. Daha önce bir kere daha oldu. Görmesem belki çocuğun ölüsünü bulacaktık. Buradaki boş arazide 20-30 tane köpek var. Bu böyle olmaz, toplasınlar bunları' dedi. HAYVANSEVERE TEPKİ Mahalle halkı da bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını okulu korkuyla gönderdiklerini belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan boş arazide hayvanları besleyen bir kişinin olay yerine gelmesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayın ardından bölgedeki sokak köpekleri, Keçiören Belediyesi ekiplerince toplanarak barınağa götürüldü. (DHA)

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

ANKARA'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz (10), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 ay önce ailesi ile Sakarya'dan Ankara'ya taşınan Tunahan Yılmaz, Kafkas Ortaokulu'nun yanındaki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerince kurtarılan Tunahan, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, yoğun bakımda tedaviye alındı.

'20 SANİYE İÇİNDE ÇOCUĞU PARÇALADILAR'

Mehmet Dafdaf, "Balkondaydım, köpekler birbiriyle kavga ediyor sandım. Bir baktım çocuk var, hemen aşağı indim, komşunun arabasıyla gittik. Tabii vardığımızda çocuğu parçaladılar. Ambulansı, polisi aradık; sonrasında taşla, sopayla köpekleri dağıttık. Ama 20 saniye içinde çocuğu parçaladılar; yetişemedim. Daha önce bir kere daha oldu. Görmesem belki çocuğun ölüsünü bulacaktık. Buradaki boş arazide 20-30 tane köpek var. Bu böyle olmaz, toplasınlar bunları" dedi.

HAYVANSEVERE TEPKİ

Mahalle halkı da bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını okulu korkuyla gönderdiklerini belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan boş arazide hayvanları besleyen bir kişinin olay yerine gelmesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayın ardından bölgedeki sokak köpekleri, Keçiören Belediyesi ekiplerince toplanarak barınağa götürüldü. (DHA)