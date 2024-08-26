Ankara'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

ANKARA'da, Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında yer tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki grup arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken F.K., üzerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ömer K., Gürkan K., Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralanırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer K. ve Gürkan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fevzi Miraç K. ve Ali B.'nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.