Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) - Haberler

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ÇATAKLI: 1 KİŞİ İÇİN DAHA KAYIP İHBARI YAPILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Altındağ Tatlar'da 1 vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama- kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" ifadelerine yer verdi.Öte yandan, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan İlkay Yiğit'in (26) yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Bölgedeki yetkililer, Yiğit'in acılı yakınlarını teselli etti. İlkay Yiğit'in bir rehabilitasyon merkezinde şoför olarak çalıştığı ve içerisinde sele kapıldığı aracın da rehabilitasyon merkezine ait olduğu öğrenildi.

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- Cenazenin getirilişi

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Haber- Kamera: Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ ANKARA,