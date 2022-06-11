Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Haberler

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) SELE KAPILMA ANI KAMERADAAltındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. SELE KAPILMA ANI KAMERADA Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında sürüklendiği yer aldı. Araç sürüklenirken bir anda kapının açılarak, içindeki kişinin sel sularına kapıldığı görüntüde yer aldı. Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor. Fatih POYRAZ/ ANKARA, Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel Altındağ Tragger Güncel Haberler

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