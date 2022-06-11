Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Haberler

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Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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SELE KAPILMA ANI KAMERADAAltındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
SELE KAPILMA ANI KAMERADA
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında sürüklendiği yer aldı. Araç sürüklenirken bir anda kapının açılarak, içindeki kişinin sel sularına kapıldığı görüntüde yer aldı. Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.
Fatih POYRAZ/ ANKARA,
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Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel