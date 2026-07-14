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Başkentte seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü

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Ankara-Niğde Otoyolu'nda seyir halindeyken bagaj kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Başkentte seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün Ankara-Niğde Otoyolu Ankara istikametinde seyreden S.D. idaresindeki 34 HF 1923 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle bagaj kısmından alev aldı.

Durumu fark eden araç sürücü, emniyet şeridine park ettiği araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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