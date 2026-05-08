Başkentte seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara-Samsun kara yolunda, Keçiören istikametine giden Ömer Işık yönetimindeki 06 K 01850 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü Işık, aracı yol kenarında durdurdu. Sürücünün müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Işık, yoldan geçen diğer sürücülerin korna çalmasıyla aracında yangını fark ettiğini belirterek, "Araç deponun alt kısmından yanıyordu. Oraya yangın tüpünü ve suyu sıktık. İçeri doğru girdi yangın. 5-6 tane yangın tüpü sıktık ama söndüremedik." diye konuştu.