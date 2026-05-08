Haberler

Başkentte seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Başkentte seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Araç, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara-Samsun kara yolunda, Keçiören istikametine giden Ömer Işık yönetimindeki 06 K 01850 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü Işık, aracı yol kenarında durdurdu. Sürücünün müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Işık, yoldan geçen diğer sürücülerin korna çalmasıyla aracında yangını fark ettiğini belirterek, "Araç deponun alt kısmından yanıyordu. Oraya yangın tüpünü ve suyu sıktık. İçeri doğru girdi yangın. 5-6 tane yangın tüpü sıktık ama söndüremedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj