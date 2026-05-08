Ankara Valiliği, Ses Hızının Üzerinde Yapılacak Planlı Uçuşlar Nedeniyle Vatandaşları Uyardı

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan duyuruda 8 Mayıs Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında Esenboğa Havalimanı çevresinde planlı test uçuşu kapsamında ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceği belirtilerek, yüksek düzeyli ses dolayısıyla telaş ve tedirginlik yaşanmaması istendi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, "8 Mayıs Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında 'ses hızının üzerine' çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadesi kullanıldı.

