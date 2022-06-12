Ankara'da sağanak sele neden oldu: 1 ölü (3) - Haberler

Ankara'da sağanak sele neden oldu: 1 ölü (3) Ankara'da sağanak sele neden oldu: 1 ölü (3)ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜAkyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Ankara'da sağanak sele neden oldu: 1 ölü (3) ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin'in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret etti. Görüntü dökümü: - Bakan Soylu'nun hastaneyi ziyareti Haber- Kamera: Hakkı TÜRKDAĞ/ANKARA, - Demirören Haber Ajansı / Hakkı Türkdağ - Güncel Güncel Haberler

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