Ankara'da Rize Günleri başladı

BAŞKENT Millet Bahçesi'nde 7-10 Mayıs'ta düzenlenen 'Ankara Rize Günleri', Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Ankara Rize Günleri'nin açılışına, Bakanlar Memişoğlu ve Bak'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katılım gösterdi. Organizasyonda folklor gösterisi, Çay Senfonisi ve 'Sandıktan Sahneye' defilesi düzenlendi. Bakanlar Bak ve Memişoğlu, açılış kurdelesinin kesiminin ardından stantları ziyaret etti. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen 'EtapRize Bisiklet Turu'nda ise Bak ve Memişoğlu vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin bütün ilçelerinde spor, futbol salonları gibi pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçelerde 'çocuklarımız spora ulaşsın' diye yatırımlar yapıyoruz. Şu anda Rize'ye Türkiye'nin en modern çok kullanışlı spor salonunu yapıyoruz. İnşaatı devam ediyor, yakında bitecek. Orada onu da hep beraber göreceğiz. Yine İkizdere'nin, Kalkandere'nin ve İyidere'nin birleştiği yere yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Merkezde bir yurt yapıyoruz. Bir tanesinin inşaatı devam ediyor, yenisine başlayacağız. Yine bütün ilçelerdeki yönetmeliği yerine getirmeye çalışıyoruz. Fındıklı'ya yeni bir spor salonu kazandıracağız. Yeni bir yatırımı da oraya kazandıracağız. Dolayısıyla Rize'nin her tarafında pek çok yatırım yapıyoruz. Rize spor şehri olmaya aday. Burada pek çok organizasyonu yapıyoruz. Sizler de takip ettiniz. Kaçkar Dağlarını tanıtmak için UTMB; yani ultra maraton yapıldı. Hepiniz takip ettiniz, eylül ayının sonundaydı; Kaçkarlar'da 2 bine yakın yabancı koşucu geldi. Turizm açısından önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Yine Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı yaptık. Çayeli'nde motosiklet yarışması yaptık. Off-road yarışmaları yaptık. Yani Rize'nin her tarafında spor turizmiyle ilgili yatırımlar var" diye konuştu.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bak, Ardeşen ilçesine yeni bir gençlik kampı kazandıracaklarını belirterek, "Bölgemizdeki yatırımlar devam ediyor. İkizdere'ye Yüzme Federasyonu'nun da olimpik çalışmaları yapacağı yeni bir tesisi kazandıracağız. Yani Rize'nin her tarafına tesis kazandırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 880 bin tane yurt yapıldı ve 1 milyona yakın öğrenci konaklıyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem de burada. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Amerika, İran savaşı varken Türkiye'ye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun siyasi tecrübesiyle, güveniyle Formula 1 organizasyonunu getirdik. 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en büyük spor organizasyonu Formula 1 İstanbul'da yapılacak. Yine 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. 20 Mayıs'ta da UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanımızın sporcuya destek vermesiyle Türkiye bir spor ülkesi ve başarılarla dolu bir süreç yaşıyor. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI TOPLUM GÜÇLÜ TOPLUMDUR'

Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Bir Rizeli olarak son 24 yılda ülkemizi dünyada söz sahibi haline getirmiş büyük bir gelişim ve yenilenme vizyonu ortaya koyan Sayın Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz çalışıp ülkemizin daha iyi olması için çabaladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yeşil ve maviyi bir arada görmek bile insanı heyecanlandırıyor. En başta bu toplantıyı ve bu etkinliği organize eden, emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bir kere sadece Rize ile gurur duymuyorum. Böyle bir toplantıda; dumansız hava sahası, organ bağışı, hareket ve toplumun geleceğine katma değer oluşturacak birçok şeyi bir araya getirerek böyle bir toplantıda icra etmek, 53'üncü Sağlık Bakanı olarak bana nasip olduğu için gurur duyuyorum. Çünkü sağlıklı toplum kuvvetli toplumdur, sağlıklı toplum güçlü toplumdur. Önce sağlığınızın değerini bilmeniz ve sağlıklı olmanız gerekiyor. 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayını' diyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı