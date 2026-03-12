Haberler

Başkentte Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında bazı yol ve kavşaklar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı yol ve kavşaklarda geçici trafik düzenlemesi yapacağını duyurdu. Düzenleme 23 Mart'a kadar sürecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bazı yol ve kavşaklarda geçici trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den 23 Mart Pazartesi saat 08.00'e kadar belirli noktalarda trafik akışına yönelik düzenleme uygulanacak.

Bu kapsamda; Beypazarı yolunun 121. kilometresindeki Çayırhan Mahallesi Kontrolsüz Kavşağı, eski İstanbul yolunun 52. kilometresindeki Ciğir Köyü çıkışı, 56. kilometresindeki Dutözü Kavşağı, 58. kilometresindeki İğdir Köyü dönüşü, 59. kilometresindeki Çeştepe-İğdir arası dönüşü ile Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü ve 65. kilometresindeki Uğurlu Köyü Kavşağı ile Konya yolunun 82. kilometresindeki TSOF Kavşağı, Samsun yolundaki Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı bariyerle kapatılacak.

Söz konusu noktalarda trafik akışının transit olarak verileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
