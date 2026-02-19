Haberler

Ankara'da Polisler Ramazan'ın İlk Sahurunu Görev Başında Yaptı

Ankara'da Polisler Ramazan'ın İlk Sahurunu Görev Başında Yaptı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaparak bir araya geldi. Hazırlanan sofrada peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahur yapan ekip, telsizden gelen ihbarlar üzerine hızla olay yerine intikal etti.

Başkentte polis ekipleri ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Etlik Şehit Tamer Nuray Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler ramazanın ilk sahurunu mesai başında yaptı.

İlk sahur için el birliği ile kurdukları sofrada bir araya gelen polisler, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.

Sahur sofrasında göreve hazır halde bulunan ekipler, telsizden gelen ihbarlar üzerine sofradan hızla kalkarak olay yerine intikal ediyor.

