Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü tutuklandı

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında polis araçlarına çarpan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polis timleri düzenledikleri asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında defalarca polis araçlarına çarparak kaçmaya devam etti.

Kovalamacanın ardından otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün kimliğine ulaşıldı.

Yakalanan şüphelinin kullandığı araç 120 gün süreyle otoparka çekildi. Şüphelinin sürücü belgesine 4 ay el konularak, 290 bin lira para cezası uygulandı.

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, bir av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA