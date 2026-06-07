Ankara'da dolandırıcılık operasyonu; 4 gözaltı

ANKARA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 4 milyon liralık dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişinin yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 4 şüpheli, Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı. Bir berber dükkanında arama yapan ekipler, ziynet eşyası ve dövizleri saklanan yerden çıkararak sahibine teslim etti. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı