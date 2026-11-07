Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da polis operasyonunda yakalanan 26 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Başkentte polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 firari hükümlü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 26 firari hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Erzurum'un Hınıs ilçesindeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı

Bir ilimizdeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz80

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
7 yılda başardıkları şaşırttı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...

7 yılda başardı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

Kadınlar derbisinde muhteşem bir son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi

Gelen geçen yeniyor! Ne olacak bu takımın hali?

Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli

Beşiktaş, yıldız ismine "Güle güle" dedi
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti12

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu16

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin sürprizini duyurdu