Ankara'da Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

ANKARA'da kuzeninin sevgilisinin yakınlarıyla buluştukları parkta çıkan kavgada tabanca ile vurulan polis memuru Furkan Kaya'nın (25) ölümüne ilişkin soruşturmada, 8 kişi 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Etimesgut ilçesinde 29 Haziran'da saat 23.00 sıralarında, polis memuru Furkan Kaya, kuzeni ile birlikte iddiaya göre kuzeninin evlilik planı yaptığı sevgilisinin yakınlarıyla Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Sultan Sencer Parkı'nda buluştu. Burada, taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İzinli olduğu öğrenilen Furkan Kaya, yaşanan arbedede tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kaya'ya ateş eden şüphelinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.