Ankara'da Polis Memuru Balık Tutarken Boğuldu

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde polis memuru Birol Gümüş, balık tutmak için gittiği baraj göletinde boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde polis memuru Birol Gümüş (50), balık tutmak için gittiği baraj göletinde boğuldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Pınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan Birol Gümüş, balık tutmak için arkadaşları ile birlikte Çamlıdere Barajı Göleti'ne gitti. Gümüş, kıyıdan uzaklaşan botunu tutmak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Gümüş'ün göletten cansız bedeni çıkarıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.