Ankara'da Parkta Yiyecek Arayan Tilki Kameralara Yansıdı

Etimesgut'taki Göksu Parkı'nda yiyecek arayan bir tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar, tilkiye yiyecek vererek bu anları kaydetti.

Ankara'da bir parkta yiyecek arayan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Etimesgut'taki Göksu Parkı'na gelen vatandaşlar, çalıların arasında bir tilki gördü. Yanlarına yaklaşan tilkiye yiyecek veren vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Parkta yiyecek arayan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Ahmet Akın - Güncel
