Ankara'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldüren şüpheli ile babası tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta tartıştığı lise öğrencisini bıçaklayarak öldüren şüpheli ile babası tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta lise öğrencisi Kayra Ataman'ın (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli T.E.E. ile babası B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Batı Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli T.E.E. ile babası B.E'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta dün, T.E.E. (17) ile lise öğrencisi Kayra Ataman arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E.E'nin bıçakla yaraladığı Kayra Ataman, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler, şüpheli T.E.E. ile babası B.E'yi gözaltına almıştı.