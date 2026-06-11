Haberler

Ankara'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldüren şüpheli ile babası tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Etimesgut'ta bir parkta tartıştığı lise öğrencisi Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldüren T.E.E. ve babası B.E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta tartıştığı lise öğrencisini bıçaklayarak öldüren şüpheli ile babası tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta lise öğrencisi Kayra Ataman'ın (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli T.E.E. ile babası B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Batı Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli T.E.E. ile babası B.E'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta dün, T.E.E. (17) ile lise öğrencisi Kayra Ataman arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E.E'nin bıçakla yaraladığı Kayra Ataman, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler, şüpheli T.E.E. ile babası B.E'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler